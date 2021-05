Lutto per l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti. È morta a soli 63 anni la sua ex moglie Luisa Gibellini. I due hanno avuto due figli Davide e Katia, il primo è collaboratore tecnico del padre all’Everton, mentre la seconda è sposata con il nutrizionista del club. Luisa Gibellini era malata da tempo e le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di domenica 23 maggio: Ancelotti, appena aveva saputo del peggioramento, è subito rientrato in Italia ma per la donna non c’è stato più nulla da fare.

Carlo e Luisa si conobbero nel 1983, quando Ancelotti giocava nella Roma: il loro matrimonio è finito nel luglio del 2008. In molti ricordano quando lei lo accompagnava a Milanello in elicottero, ai tempi in cui lui era l’allenatore del Milan: Luisa Gibellini aveva infatti il brevetto di pilota e così lo accompagnava agli allenamenti e alle partite in volo, in modo da fargli trascorrere più tempo in famiglia nella loro casa di Parma.