Brutte notizie per Tommaso Zorzi. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” deve fare i conti con uno stop professionale sorprendente. Diverse fonti avevano riportato l’ipotesi di un nuovo programma condotto dall’influencer destinato al prime time di Italia1. La registrazione del numero zero era prevista a fine maggio, un progetto importante, la vera prova del nove professionale per il ragazzo che spopola su Instagram. Per il sito Tvblog la trasmissione è saltata: il numero zero destinato alla rete cadetta del gruppo Mediaset non si farà.

Una decisione che pone il percorso dell’ex gieffino, apprezzato da molti ma criticato con forza da altri, a un bivio tra chi già accenna, non tanto sottovoce, a un “fenomeno sgonfiato“. Nelle scorse settimane Mediaset aveva comunicato anche la chiusura della striscia quotidiana del “Punto Z” in onda su Italia 1. Chiusura già prevista secondo il Biscione ma per molti dovuta ai bassi ascolti ottenuti, intorno al 2% di share. Dopo sei mesi nella casa più spiata d’Italia Zorzi è approdato come opinionista all’ “Isola dei Famosi”, è in onda su Mediaset Play con il programma “Il Punto Z”, ha partecipato come ospite fisso al “Maurizio Costanzo Show” e proprio il giornalista lo ha coinvolto nella sua nuova esperienza radiofonica. E’ stato ospite a “TvTalk”, “Verissimo” e vittima di uno scherzo de “Le Iene”.

Le scelte professionali dell’influencer non avevano convinto nemmeno Alfonso Signorini: “Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”, aveva dichiarato proprio a FqMagazine il conduttore del reality di Canale 5.

Dubbi espressi anche da Simona Ventura in un’intervista al settimanale Chi: “Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo.”