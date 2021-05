L’ospite detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 23 maggio è stato Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello 5 e ormai affermato personaggio televisivo e conduttore radiofonico. Giunto alla fine con una cifra esorbitante, è tornato a casa a mani vuote ma la sua partita non sarà certo dimenticata. Tra battute divertenti e gaffe, ad un certo punto si è rivolto ad Amadeus e ha detto: “Le donne ormai sono boss e tu lo sai bene perché Giovanna (Civitillo, la moglie di Amadeus, ndr) è il tuo boss. La saluto perché glielo ho promesso, mi ha raccontato anche altre cose… che non possiamo dire nel preserale di Rai1“. Il conduttore un po’ in imbarazzo: “Eh menomale, menomale”. Poi ha concluso ironico: “Però ti ha detto che in casa comanda lei? Non voglio neanche convincerti del contrario”.