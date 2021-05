Ne è passato di tempo da quando i Maneskin si esibivano a Via del Corso a Roma e ne è passato di tempo anche da X Factor 2017, anno in cui non vinsero ma riscossero una grandissimo successo. Fu Manuel Agnelli (Afterhours) ad accoglierli nella propria squadra. Proprio lui, sul quotidiano La Repubblica, dopo la vittoria del gruppo all’Eurovision Song Contest 2021 ha commentato: “Loro fanno rock mainstream di matrice glam, ma pur sempre rock. Il rock è tante cose, non dobbiamo valutare i Maneskin come facciamo con i Nirvana, sarebbe assurdo“. E ancora: “Se fai un casting di sei anni non trovi un’altra band come loro. Sono veri amici, fanno tutto insieme, sono impressionanti, al confine con la comunicazione cinematografica, belli e perfetti, non quattro bambolotti del cavolo“.

E infine ha aggiunto: “Possono anche non piacere ma è innegabile che siano straordinari. Se riuscissimo a cogliere lo slancio di quanto sta accadendo in questo periodo, sarebbe fantastico. Potrebbe essere una grande occasione per la musica italiana perché questa vittoria in particolare ha sdoganato davanti al mondo il fatto che in Italia c’è dell’altro oltre ‘il mandolino, la pizza e la sambuca’“.