L’ospite detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda su Rai 1 ieri 20 maggio è stato Daniele Liotti. L’attore romano ha condotto una partita discreta ed è giunto alla fase del parente misterioso con 43mila euro. Tuttavia, una volta entrato il parente misterioso, Amadeus lo ha accolto e subito ha detto: “Buonasera, benvenuto.. non può parlare”. E proprio quando il signore stava per rispondere, il conduttore ha dovuto ribadire: “No, non può parlare! Per favore“. Infatti, anche l’accento potrebbe essere un indizio molto prezioso.

Daniele Liotti, un po’ intimorito, si è avvicinato per ispezionarlo e poi ha proseguito la gara arrivando alla fine con 17 mila euro di tesoretto, utilizzando tutti gli aiuti che, però, sono risultati vani. Niente da fare dunque, stasera si tornerà a giocare per devolvere il montepremi al Centro Astalli – servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia.