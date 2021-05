Da lunedì tutta l’Italia sarà in zona gialla. Lo prevede l’ordinanza che sarà firmata in giornata dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia e che entrerà in vigore dal 24 maggio. “È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”, ha scritto in mattinata su Facebook lo stesso Speranza.

I dati del monitoraggio della Cabina di Regia dell’Istituto superiore di sanità insieme al ministero della Salute sulla pandemia, del resto, sono chiari: calano l’indice di contagio e l’incidenza dei nuovi casi, nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva che in area medica. Dati che portano tutta l’Italia in zona gialla, visto che anche la Valle d’Aosta uscirà dalla zona arancione.

L’incide Rt scende ancora, passando dalla 0.86 della scorsa settimana allo 0.78. L’indice misura quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media ed è fondamentale che resti sotto il valore 1. In discesa anche l’incidenza il cui valore è a 66 casi su 100mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Inoltre, questa settimana, il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sotto la soglia critica (19%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.056 (11/05/2021) a 1.689 (18/05/2021). Il tasso di occupazione nei normali reparti scende a sua volta al 19%. Il numero di persone ricoverate in area medica passa da 14.937 (11/05/2021) a 11.539 (18/05/2021).

Negli ultimi mesi l’indice Rt è stato il parametro di riferimento per definire i colori delle Regioni, ma con l’ultimo decreto il governo Draghi ha deciso di dare più valore ad altri criteri, come l’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti e il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. I due sistemi di calcolo dello scenario di ogni Regione continueranno a convivere fino a metà giugno, ma per passare in una fascia con maggiori restrizioni serve che entrambi confermino un peggioramento.

Non è il caso odierno, visto che entrambi i sistemi di calcolo confermano la zona gialla per tutte le Regioni. Anzi, con questi valori diversi territori possono sperare nella zona bianca già a inizio giugno. Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Soltanto la Provincia autonoma di Bolzano riporta una allerta di resilienza. Nessuna Regione riporta molteplici allerte.

“La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (41,9% contro 40,3% della scorsa settimana). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,1% contro 38%). Infine, il 19,9% è stato diagnosticato attraverso attività di screening“, si legge nel report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio dei dati Covid relativi alla settimana dal 10 al 16 maggio. “Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (13.565 contro 19.619 la settimana precedente”, si precisa nel rapporto.