“La previsione è che si vada verso una situazione endemica del virus SarsCoV2“, così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa per illustrare i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Alla domanda se in futuro sarà necessario fare ulteriori richiami dei vaccini, l’esperto ha risposto: “Il tema dei richiami è all’attenzione ed è un’ipotesi allo studio: si sta valutando la durata della copertura immunitaria e stiamo inoltre monitorando le varianti del virus che ci fa porre l’attenzione sul fatto che emergono varianti che possono rendere meno efficaci i vaccini”. Anche per questo, ha continuato “dobbiamo dunque essere pronti ad utilizzare eventualmente dei richiami, o in maniera estesa o per determinate categorie di persone”.