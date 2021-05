Quattro senatori di ‘L’Alternativa c’è’, Mattia Crucioli, Margherita Corrado, Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani, hanno occupato l’Aula del Senato, da ieri sera, e fino a stamattina hanno continuato con la loro protesta dopo aver dormito tra i banchi di Palazzo Madama. I questori Laura Bottici e Antonio de Poli li hanno invitati a lasciare l’edificio, occupato in segno di protesta contro la decisione della Giunta per il Regolamento di affidare ai capigruppo la scelta dei tempi di intervento di chi interviene in dissenso per il gruppo Misto. “I senatori di ‘L’Alternativa C’è’ chiedono che vengano assicurati tre minuti per gli interventi in dissenso, come è sempre stato fatto prima della decisione della Giunta per il Regolamento”. Stando al racconto di Crucioli di poco fa, i parlamentari avrebbero trovato un accordo con la presidente Casellati e il vicepresidente La Russa.