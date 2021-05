Franco Battiato era un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore. Ed era anche un uomo molto ironico. Un tratto della sua personalità che non troppo spesso è stato messo in evidenza e che invece era una cifra amatissima dal cantautore: “Andavamo spesso a cena io, lui e Manlio Sgalambro, un trio molto assortito, di grande ironia“, ha detto Morgan ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Così Loredana Bertè, che ha voluto dirgli addio con un aneddoto che lo stesso Battiato aveva raccontato più volte: quando la cantante gli fece vedere le tette in un volo verso Mosca. E lo stesso ha fatto Luca Bizzarri: l’episodio che ha scelto risale al 2011, quando lui insieme a Paolo, Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez erano alla guida del Festival di Sanremo. In quella edizione Battiato era all’Ariston: “In quinta ci siamo io, Paolo e Belen – ha raccontato Luca – Arriva Battiato, noi emozionantissimi nel vederlo, a me e Paolo non ci ca** di pezza e a Belen le chiede l’autografo per un qualche suo nipote. Battiato a Belen. Già lo stimavo molto, da quel momento ho capito il senso della parola Maestro”.