“I gioielli di mia mamma sono all’asta. Cosa sta succedendo? Me lo sto chiedendo pure io, non mi sembra abbia bisogno per pagare le bollette, ha alle spalle una montagna”. A parlare così ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane è Andrea Cardella Ripa di Meana, figlio adottivo della scomparsa Marina. L’accusa è riferita a Lucrezia Lante della Rovere che di Marina è figlia e che, stando alle parole di Cardella, sarebbe pronta a disfarsi dei beni preziosi della madre. “Sono veramente indignato, si tratta di gioielli unici costati milioni di lire e lei li sta svendendo a poche centinaia di euro, gioielli unici tenuti per darli a figlia e nipoti. Come sapete tutti Marina era eccentrica, sopra le righe, amata e criticata, ma era tradizionale nella famiglia. Ha messo all’asta un anello solitario di Bulgari che aveva fatto modificare sempre da Bulgari, anello di fidanzamento dei genitori di Marina, dei suoi nonni quindi”. Insomma, un attacco frontale a Lucrezia: “Fra pochi mesi si vende tutti i quadri bellissimi che le ha lasciato vuole far cancellare l’esistenza madre, ma non ci riuscirà mai, sarà sempre ricordata come la figlia di… è il mio pensiero, non posso fare nulla ma la mia la posso dire”, ha concluso nello studio di Storie Italiane su RaiUno.