Il giorno dopo la sconfitta contro il Milan, lunedì 10 maggio, Cristiano Ronaldo si è consolato recandosi in elicottero agli stabilimenti Ferrari di Maranello in compagnia di John Elkann e Andrea Agnelli. Poteva uscirne a mani vuote? Ovviamente no. Il campione infatti ha aggiunto alla propria collezione di automobili anche una Ferrari Monza Sp1 che dovrebbe costare circa 1.600.00 euro. Non è il primo ad aver optato per questa tipologia, già in passato infatti Zlatan Ibrahimovic aveva acquistato lo stesso modello. Come riportato dal Corriere della Sera, “la vettura, prodotta in tiratura limitata di 499 esemplari, è stata venduta unicamente a clienti selezionati dalla Ferrari” e CR7 è uno di questi.

Il campione portoghese, jeans e t-shirt bianca, ha inoltre visitato le linee di assemblaggio dei modelli a otto e dodici cilindri sotto la guida del direttore della produzione Vincenzo Regazzoni. Poi ha regalato una maglia della Juventus autografata e con dedica personalizzata ai piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc, che hanno posato con lui accanto alla monoposto 2021, sullo sfondo la casa di Enzo Ferrari. Le foto sono state in seguito pubblicate sui social ufficiali della casa automobilistica italiana.