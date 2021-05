Epic fail degli haters nell’ultimo post di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato nei giorni scorsi un post su Instagram che la ritrae sul red carpet assieme alla madre, commentando ironica: “Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)”.

Immediati si sono scatenati i commenti, con i soliti odiatori del web che hanno iniziato a puntare il dito e fare body shaming nei suoi confronti: “Sembri già più vecchia di tua madre”, le hanno scritto tra i commenti. Tanto che Aurora si è vista costretta a intervenire: “Ragazzi ho usato Faceapp. Siamo io e mia madre invecchiate. Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà quindi… Prego”, ha detto riferendosi alla nota applicazione che consente di modificare le foto con filtri invecchiano i soggetti ritratti. Insomma, un vero epic fail per i suoi detrattori.