La pandemia di Covid-19 “ha già fatto oltre 3,3 milioni di morti e questo secondo anno di emergenza si avvia ad avere più decessi rispetto al primo. Dobbiamo salvare le vite e i mezzi di sussistenza delle persone con una combinazione di misure di salute pubblica e campagna di vaccinazione. Non c’è altra via d’uscita”. Lo ha affermato il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa Oms a Ginevra. “Non basta il vaccino da solo per togliere l’obbligo di mascherina in luoghi pubblici”, ha aggiunto il massimo esperto dell’Oms per l’emergenza Covid Mike Ryan, riferendosi all’annuncio del presidente Usa, Joe Biden.