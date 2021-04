Negli Stati Uniti sono state allentate le norme sull’utilizzo della mascherina all’aperto. Le persone che sono state completamente vaccinate, quindi con prima e seconda dose, potranno non indossarla in luoghi non affollati e all’aperto. L’annuncio è arrivato dal presidente Biden che ha perso precisato: “Voglio essere chiaro: in una folla o ad eventi come in uno stadio, a un concerto o a una conferenza dovete indossarla”.