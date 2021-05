Niente da fare per Paolo Brosio e Marialaura De Vitis: storia d’amore al capolinea. L’annuncio della rottura è arrivato direttamente dalla modella 22enne su Instagram: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”. Infine ha aggiunto: “Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”.

La coppia era uscita allo scoperto lo scorso autunno, dopo la partecipazione del giornalista al Grande Fratello Vip. Presunti tradimenti e pettegolezzi erano stati al centro della loro relazione, tanto che i due spesso erano stati ospiti in diversi programmi televisivi come Live – Non è La D’Urso e con Le Iene protagonisti di un lungo viaggio a Medjugorje. Il messaggio di Marialaura è stato ricondiviso anche da Paolo Brosio, sempre sulle Instagram Stories, senza però ulteriori spiegazioni a riguardo. In molti ritengono che la grande differenza d’età potrebbe essere uno dei motivi che li ha portati a dirsi addio. Forse. O forse no, dal momento che entrambi hanno sempre assicurato che i 42 anni di distanza erano azzerati dalla complicità e dall’amore che li teneva uniti. Dunque, è finita per sempre o è solo una pausa?