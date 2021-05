Un pacchettino con all’interno un piccolo body con scritto “sorpresa, ciao nonno!”. Così Virginia Mihajlovic ha annunciato a Sinisa Mihajlovic che presto diventerà nonno. La reazione dell’allenatore è stata, come spesso accade, spontanea ed è stata prontamente ripresa dalla figlia che ha deciso di condividere con i propri follower un video in cui mostra le reazioni alla notizia di tutti i parenti, a partire dal fidanzato, Alessandro Vigliacco, difensore centrale del Pordenone Calcio cresciuto nel vivaio della Juventus. Quella di Sinisa Mihajlovic è la più toccante: inizialmente non capisce, poi realizza e scoppia in lacrime, commosso.

Ad accompagnare il video sui social una lunga didascalia con cui la 21enne Virginia esprime gioia per la gravidanza. “Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle – scrive – Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini”. Poi la figlia dell’allenatore del Bologna, continua, svelando il sesso: “Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”.