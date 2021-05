Terrore all’Isola dei Famosi durante la prova del fuoco nella puntata di ieri 10 maggio. Protagonista Fariba Tehrani, madre dell’influencer Giulia Salemi (tra l’altro presente in studio). La prova consiste nel riuscire a resistere il più possibile aggrappati a una croce di legno di fronte a una fiamma che diventa sempre più intensa con il passare dei secondi, solitamente in 2-3 minuti i naufraghi si arrendono. Ma Fariba Tehrani supera ogni record: 5 minuti e 19 secondi, non senza qualche spavento. Fariba infatti era visibilmente in sofferenza ed ha rischiato di ustionarsi, tanto che la conduttrice Ilary Blasi prima ha cercato di ironizzare: “Basta, fai la fine di pinocchio”, poi invece si è fatta seria: “Fariba è un ottimo tempo ma adesso basta, stop. Massimiliano (Rosolino, ndr) ho detto basta”. Finalmente la fiamma viene spenta. “Sì, eravamo al limite”, ha commentato l’inviato.

“L’Universo mi stava aiutando. Giulia, vita mia, mi sarei bruciata per renderti orgogliosa di me“, ha esclamato Fariba. “Non voglio scoraggiare Roberto ma è un record imbattibile credo”, ha detto la conduttrice. E invece Roberto Ciufoli è arrivato anche lui a 5 minuti e 19 secondi, tanto che gli autori hanno preso una decisione: “Avete vinto entrambi, nessuno dei due andrà in nomination”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.