Si alzano gli ascolti (più di 3 milioni e 19% di share) e si alzano anche le polemiche all’Isola dei Famosi 2021. La tensione è alle stelle nel gruppo degli Arrivisti, che si è visto ridurre la porzione di riso a causa di una violazione commessa da Roberto Ciufoli. Ma andiamo con ordine. Come mostrato durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 10 maggio, la produzione nei giorni scorsi ha inviato un comunicato ufficiale ai naufraghi: “Roberto Ciufoli ha volontariamente infranto il divieto di oltrepassare (la recinzione che separa le due squadre, ndr). Sarà decurtata l’intera razione settimanale di riso“.

Una punizione durissima, viste anche le sempre più precarie condizioni dei naufraghi tra svenimenti e ritiri. E i compagni non hanno intenzione di ridividere il proprio riso per andare incontro a Roberto: “L’hai oltrepassata per prendere un fruttino? Tu ti sei ammalato.. ma io dico: dobbiamo rigar dritti”, ha dichiarato la leader del gruppo Isolde Kostner. “Se nessuno glielo vuole dare.. lui sta senza, visto che insieme a Isolde fanno le alleanze del cavolo, si attaccano. Io non mi becco le nomination così e poi magari devo anche dargli il mio riso?”, ha detto Emanuela Tittocchia accompagnando il tutto con un gesto poco elegante.

Il diretto interessato ha ammesso il proprio errore e ha detto: “Se i naufraghi non vorranno condividere il riso con me, io sono pronto a digiunare per l’intera settimana”. Neanche Rosaria Cannavò sembra intenzionata ad aiutarlo, anzi lo ha nominato e ha aggiunto: “Deve smetterla di fare la pipì sul bagnasciuga, abbiamo chilometri di spiaggia”.