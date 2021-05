Ne avevamo parlato solo qualche giorno fa, ma ora non ci sono più dubbi: l’Inter cambia inno. Forte della vittoria dell’ultimo campionato, la squadra nerazzurra è in cerca di novità. Nel dibattito in corso tra i tifosi su quale canzone debba essere la più degna a diventare il nuovo inno della squadra campione d’Italia si inserisce anche Povia, in lizza con Max Pezzali e Claudio Cecchetto.

Il cantautore milanese ha pubblicato sul proprio canale YouTube la proposta dal titolo “Vero Nerazzurro” e ha scritto: “Qualche mese fa mio Papà mi ha detto: ‘dai che se vinciamo lo scudetto scrivi una bella canzone’… Eccola… avrei tanto voluto che la sentisse, ma confido che gli angeli facciano in modo che accada. Lui mi ha trasmesso la passione nerazzurra così ho montato questo video per ricordarmi di quante volte siamo andati insieme a vedere l’inter. La dedico a tutti i veri nerazzurri e spero un giorno di poterla sentire allo stadio e fare la OLA come nel video”.

Il video, che in un giorno è stato visualizzato da più di 100mila persone, ha scatenato i commenti “perfidi” del web. Non su YouTube, in quanto sono stati disattivati dallo stesso Povia (“Ho dovuto bloccarli perché tutti uguali da bimbinkia”), bensì su Twitter. “Nemmeno al peggior nemico auguro questo inno”, ha scritto un utente. “Breaking News: Dopo aver sentito la proposta di inno di Povia, l’Inter decide di restituire lo scudetto e di sciogliersi”, ha twittato qualcun altro ironico. Intanto, sul web è già virale. Sarà questo l’inno che l’Inter sceglierà per il futuro?