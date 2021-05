“Perché mi ha defollowato, sono io?”. Lo avevamo lasciato così. Apparente piena crisi di mezza età, intento a mandare un video a una ragazza che lei ha ripostato su Tik Tok. La storia, “classica”. La ragazza lo trova su una app di incontri, pensa a un fake, smette di seguirlo, e lui, Ben Affleck, le manda un video su Instagram. Una figura barbina anche perché la ragazza, la tiktoker Nivine Jay, si mostra piuttosto scocciata. I molti appassionati di gossip avranno pensato: dopo la separazione da Jennifer Garner, dalla quale (va detto) è uscito “con le ossa rotte”, ora gli tocca anche questa scenetta. Ci mancava solo che la ragazza del video aggiungesse “e chi se ne frega” ma basta il suo sguardo. “Pensando al momento in cui mi sono matchata con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram”, ha raccontato la giovane mostrando il filmato con lui dispiaciuto per il rifiuto. Arriviamo a oggi. I magazine statunitensi sono sicuri: la love story tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ricominciata. Dopo 16 anni. Archiviati i matrimoni passati e ognuno con figli amatissimi, i due sarebbero travolti dalla passione. Secondo Page Six, “un Suv Escalade bianco, di proprietà di Jennifer Lopez, è andato più volte a prendere Ben Affleck vicino casa sua per portarlo alla villa della cantante e, poi, riportarlo indietro”. Avrebbero passato insieme diverse sere, salvo dedicare la Festa della mamma ai figli e nel caso di Ben, anche a Jennifer Garner. Qualche altra peripezia ci dobbiamo aspettare, Ben?