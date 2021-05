“È la prima volta che accade nella storia dell’Isola dei Famosi”, così Ilary Blasi nella puntata del reality show di Canale 5 andata in onda ieri 10 maggio. Durante la diretta, infatti, arrivati al momento delle nomination, Fariba Tehrani (già protagonista di un incidente poco prima) ha nominato Awed. La naufraga si è dilungata per diversi minuti, nonostante la conduttrice l’abbia invitata più volte a non essere prolissa. “No, sto parlando con mia figlia”, ha risposto lei.

La scena si è trasformata da esilarante a stucchevole, con Fariba che continuava a parlare nonostante i ripetuti richiami. L’inviato Massimiliano Rosolino è stato quindi costretto a lasciare la propria postazione e recarsi nella zona nomination per portare via la naufraga: “Fariba forza, andiamo” ha detto lui. “Mi ha rincog*ionita”, ha commentato invece Ilary Blasi per poi spalancare gli occhi come a dire “ho fatto l’ennesima gaffe”. “Per favore mamma, ascolta di più e parla di meno”, è stato il consiglio della figlia di Fariba, Giulia Salemi.