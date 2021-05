“Nivine perché mi hai scartato, sono io”. Così dice Ben Affleck, con l’aria evidentemente affranta, in un video che ha mandato alla tiktoker Nivine Jay dopo che lei l’ha rifiutato in un’app di incontri dedicata ai personaggi famosi. È stata lei a raccontare la loro storia, rendendo pubblico il video che l’attore le ha mandato in privato su Instagram. “Pensando al momento in cui mi sono matchata con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram”, ha raccontato la giovane mostrando il filmato con il faccione del divo di Hollywood dispiaciuto per il rifiuto. Insomma, tra le restrizioni per la pandemia di Covid e il crescente timore di truffe online sono tempi duri per i single. Anche se sei Ben Affleck.

TikToker is going viral after sharing the video Ben Affleck sent her after she unmatched with him on dating app Raya:

“Why did you unmatch me? It’s me.” pic.twitter.com/3R31AJPHWM

