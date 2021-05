“Ho il cuore spezzato”. Alessia Marcuzzi è in lutto per la scomparsa di Nick Kamen, il modello e cantante morto ieri a 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La showgirl ha pubblicato su Instagram una serie di post in cui si è lasciata andare ai ricordi, confidando come proprio Kamen fosse stato la sua “prima cotta” negli anni dell’adolescenza. I “mitici” e ormai “mitologici” anni ’80, quelli in cui Madonna lo lanciò verso il successo.

“La mia prima cotta… Ero proprio pazza di lui – ha scritto condividendo il video del suo tormentone Each time you break my heart -. Poster in cameretta, un autografo rimediato da mamma che per caso lo incontrò durante un viaggio. I pianti, i sogni… Esisteva solo lui. Pazza d’amore. Come la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi degli anni 80/90″. E poi ancora, Alessia ha pubblicato anche il video I promised myself. “Cantatela con me… adesso. Vorrei sentirvi per ricordare la mia adolescenza e ritornare per un attimo in quel momento preciso. Quando la cantavamo con lui. E mi mancano quegli anni, tremendamente. Perché erano gli anni in cui sognavo“.