Ospite-detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri mercoledì 5 maggio è stata la cantante Noemi, che ha giocato per devolvere il montepremi al Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Dopo qualche errore, è arrivata alla fine della partita con 36.800 euro pronta per indovinare di chi sia papà il 79enne Alberto. Tra l’ignoto numero 4 e l’ignoto numero 3, Noemi ha scelto il primo. Amadeus a questo punto ha posto ad Alberto la consueta domanda: “È lei il padre dell’ignoto numero quattro?”. Nemmeno il tempo di chiederglielo che il signore ha risposto: “Mi dispiace, non sono io”.

Il conduttore ironicamente lo ha rimproverato: “No! Ce lo dice così, subito? Nemmeno ci ha fatto aspettare”. E in tanti sui social ci hanno scherzato su: “Il parente misterioso aveva fretta..” oppure “Avete visto stasera che spoilerata?”