“È straziante sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano così gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice ovunque tu sia Nick Kamen”. Così Madonna su Instagram ricorda il modello e cantante Nick Kamen, morto mercoledì 5 maggio a 59 anni, postando una foto in bianco e nero che li ritrae insieme e risale agli inizi degli anni ’80. Fu proprio la pop star internazionale a notarlo e a lanciarlo nel mondo della musica, affidandogli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, la hit di successo ‘Each Time You Break My Heart’.

