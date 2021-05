Tra le protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2021 c’è sicuramente Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese ha dimostrato di essere una vera e propria leader anche tra i naufraghi, salvo poi doversi ritirare per un incidente all’occhio. “Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. [..] Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile, ndr) abbiamo vinto la pasta, ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”, ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Sul suo futuro in TV però non si è sbottonata: “Tornare in uno studio televisivo mi ha fatto sentire l’adrenalina e la sicurezza che il mio posto è lì”. E se “lì” significasse a Mediaset? La risposta è pungente: “A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore, poi sarà quel che sarà“.