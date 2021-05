“Uso il termine certificato verde digitale, che è il termine europeo, perché a volte a volte si fa confusione, non è un passaporto. Quando entrerà in vigore a metà giugno, ovviamente i dati della privacy saranno salvaguardati”. Lo ha detto a Sky Tg24 Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Esteri, ospite di ‘Start’. “Questo certificato è un Qr che sarà sul telefonino, o sarà scaricabile, colleziona i dati dei vaccini, dei tamponi, dell’immunizzazione nel caso sia avvenuta. E – ha sottolineato – permetterà di viaggiare in tranquillità”.

Video Sky Tg24