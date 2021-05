“Un santo in Lamborghini potevamo risparmiarcelo“. Così il sindacalista Marco Bentivogli su Fedez e sull’ormai noto caso Rai. Una frase citata più volte dai detrattori del rapper tanto che lui stesso nelle scorse ore ha fatto alcune Instagram stories: “Ok, vi do una novità: vendo la Lamborghini, non la uso tanto. Non ho più la Lamborghini. Quindi questa rafforza e dà più credibilità alle parole che dico? Cioè se mi compro una Panda posso dire quello che penso?“. Ed ecco che nel dibattito si inserisce, in modo ironico, Lapo Elkann: “Saggia scelta. Fatti sentire Fedez che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l’emozione della 4×4 in off-road“, scrive in un tweet che ha raccolto migliaia di retweet e like.

Saggia scelta. Fatti sentire @Fedez che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l’emozione della 4×4 in off-road ????#IoSonoPanda ???? https://t.co/A1RyxEPz1I — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 3, 2021