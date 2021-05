Il direttore di Rai3 Franco Di Mare è intervenuto sulla polemica mossa dalle accuse di censura fatte da Fedez, e con un post sui social prende le difese della sua vice, Ilaria Capitani. Proprio la Capitani era presente insieme all’organizzatore del Concertone del 1 maggio alla telefonata con il cantante (resa pubblica poi dallo stesso). Secondo Di Mare le parole di Fedez sono “gravi e infamanti“. “La vicedirettrice – sostiene Di Mare – nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria e che alla domanda esplicita dell’artista se può esprimere considerazioni che lei reputa inopportune ma lui opportune lei risponde con un netto ‘assolutamente’”. Nel dialogo tra Fedez e Capitani però c’è anche un altro passaggio, di cui pubblichiamo l’audio, in cui la vicedirettrice prima nega fermamente qualsiasi tentativo di censura. Ma poi, quando Fedez chiede se può dire allora ciò che vuole, risponde: “No, no, no, non ho detto questo”