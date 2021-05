Diletta Leotta e Ryan Friedkin, meglio de “Il Segreto“. Prima l’indiscrezione di Dagospia, poi la smentita della stessa presentatrice, subito dopo la foto del bacio e ieri 3 maggio il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. “Non so più dove metterli”, ha risposto Diletta appena Valerio Staffelli glielo ha consegnato. Sulle relazioni d’amore poi ha spiegato: “Il bacio con Ryan risale a dicembre, prima che conoscessi Can (Yaman, ndr). A 29 anni, da single, un limone si può concedere. Ora sto con Can”.

E ancora: “Sono arrabbiata ma non con i paparazzi, anzi con loro ho un buon rapporto. Spesso si raccontano delle cose che non sono vere e si fanno delle cose che non si potrebbero fare. Le foto dentro casa non si possono fare, non si possono pubblicare“. Poi, proseguendo verso la via di casa, ha spiegato: “Ecco io abito qui più o meno e dalle finestre hanno fatto una foto. Hanno portato su un drone che fotografa dentro casa mia“. Infine – scherzando – ha concluso: “Un bacio e un limone a tutti gli amici di Striscia”.