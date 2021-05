“La monarchia britannica non sopravvivrà al regno del principe William“. È questo il pronostico tutt’altro che positivo fatto dalla scrittrice britannica Hilary Mantel al Telegraph. Esperta di faccende reali, premiata per due volte con il Booker Prize per il miglior romanzo dell’anno nel Regno Unito, la Mantel si dice convinta che che la famiglia reale abbia i giorni contati. “La monarchia britannica è alle battute finali – ha dichiarato -. Penso che sia la fine dei giochi. Non so per quanto tempo durerà l’istituzione, ma penso che sarà la loro ultima grande era”.

“Forse la regina Elisabetta è l’unica che crede davvero nella monarchia. Vorrei che la regina si fosse sentita in grado di abdicare – ha spiegato ancora -. Capisco che lei lo consideri un compito sacro, mentre il resto di noi lo considera un lavoro, dal quale dovresti essere in grado di ritirarti. Ma lei crede di non poter smettere di essere una monarca. Ha fatto quelle promesse a Dio”.

Hilary Mantel ha poi sottolineato come, a suo dire, la monarchia sia diventata una “istituzione auto-punitiva“, inglobata nel mondo dello spettacolo: “Nessun’altra famiglia dovrebbe ‘sfoggiare’ una signora molto anziana e appena vedova davanti alle telecamere della tv, eppure è dato per scontato che è quello che accada”. Il riferimento è all’immagine diventata subito iconica di Elisabetta II seduta da sola, piegata nel suo dolore, durante il funerale del marito Filippo. “Così come è scontato che una neo madre reale apparirà raggiante sui gradini dell’ospedale lo stesso giorno del parto. Non c’è alcun interesse pubblico”, ha concluso quindi Hilary Mantel nella sua tragica previsione.