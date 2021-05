La secondogenita di William e Kate, Charlotte, ha compiuto 6 anni nella giornata di ieri 2 maggio. Tuttavia, a differenza dei compleanni passati, quest’anno i Duchi di Cambridge non hanno pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale @kensingtonroyal alcuna foto della piccola Charlotte. Lo scatto infatti è stata pubblicato dal profilo ufficiale della Royal Family che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, conta meno follower.

Il motivo? Come riportato dal magazine Elle, la coppia ha aderito all’azione di boicottaggio dei social media durante il passato weekend contro gli abusi e le offese online negli sport britannici. Lo stesso William aveva annunciato le proprie intenzioni sui social: “Come presidente della FA (Football Association, ndr) mi unisco all’intera comunità calcistica nel boicottaggio dei social media questo fine settimana. W “, le sue parole.

As President of the FA I join the entire football community in the social media boycott this weekend. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 30, 2021