Alta tensione nell’Aula della Camera tra Lega e Movimento 5 stelle dopo il voto sulle pregiudiziali al dl riaperture. La bagarre scoppia quando il deputato 5 stelle Eugenio Saitta chiede che il ministro dell’Economia Daniele Franco riferisca sule affermazioni di Claudio Durigon (Lega) pubblicate da un’inchiesta di Fanpage.it, dove il deputato del Carroccio confida il motivo per cui non è preoccupato delle indagini della magistratura che riguardano il suo partito. “Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi” dice ripreso dalle telecamere nascoste. Subito dopo il leghista Edoardo Ziello replica stizzito, chiedendo di “pensare a quello che ha detto la sottosegretaria Macina”. I toni si alzano parecchio e a un certo punto al centro dell’emiciclo dei deputati M5s e Lega vengono quasi alle mani. Intervengono i commessi e la seduta viene sospesa per qualche minuto dalla vicepresidente Maria Edera Spadoni