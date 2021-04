“Il nuovo M5s? Prima è giusto dare i dettagli a tutti gli iscritti al M5s e poi annunciarlo. Ormai i tempi sono maturi e nei prossimi giorni sarà fissato un grande evento in cui coinvolgere gli iscritti. Discuteremo del nuovo statuto, verranno eletti nuovi organi di vertici”. Così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Festival del Lavoro. “Non ho rimpianti, cerco sempre di impegnarmi tanto nelle cose che faccio quindi difficilmente lascio strascichi. Il mio principale desiderio è poter dare un contributo al M5s, ovviamente se il mio progetto sarà approvato e se mi sarà riconosciuto un ruolo. Abbiamo il cuore per farlo”, ha concluso.