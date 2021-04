Prima il gossip sulla loro rottura, poi lei ha cercato di chiarire ma ora la confessione: Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non sono più fidanzati. Lo ha scritto la stessa influencer napoletana su Instagram: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a ‘salvaguardare la mia persona’ e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”.