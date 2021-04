Da regista di fama mondiale a tiktoker il passo è breve. Almeno per Martin Scorsese. Il premio oscar è apparso infatti in un breve video pubblicato sulla piattaforma social dalla figlia Francesca Scorsese. La “sfida” lanciata al padre è un trend di Tiktok, cioè indovinare il nome e l’utilizzo di alcuni prodotti di bellezza mostrati in foto. Così, per esempio, dei copricapezzoli diventano cuffiette. Il risultato è esilarante e, soprattutto, virale: il video ha realizzato oltre 100mila visualizzazioni anche se Francesca Scorsese ha appena 5mila follower.