Le foto insieme cancellate dai social, gli account Instagram che non si seguono più, tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sembrava davvero finita. Ma dopo giorni di gossip, voci e indiscrezioni, l’influencer napoletana è uscita allo scoperto per spiegare la situazione. “Sto pubblicando molto poco, è un periodo particolare. Io non chiedo di non commentare ma magari di andarci più cauti con le parole: so che posso stare sul caz*o quanto volete ma così non è giusto“, ha esordito.

Poi ha chiarito: “Ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora ma per il momento non renderò tutto questo pubblico. Lui si sta concentrando solo sul calcio perché è quello che ama di più e quindi io lo appoggio in tutte le sue scelte”. Infine ha concluso: “Vi prego di capire il momento e di comprendere.. sapete quanto sono forte, non sarei mai arrivata a fare queste stories. Grazie”.