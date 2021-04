Tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è già finita? Se tre indizi fanno una prova sembrerebbe proprio di sì, come sottolineato anche da Dagospia. I due infatti non si seguono più sui social, vivono ognuno in casa propria e hanno cancellato tutte le foto di loro due insieme. Quello che sarà più difficile da cancellare è invece il tatuaggio di coppia risalente a circa due mesi fa, all’alba della loro relazione. Al momento i due non si sono pronunciati a riguardo, rimaniamo quindi in attesa di loro eventuali conferme o smentite.