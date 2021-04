Più che l’Isola dei Famosi, sembra di stare allo zoo. A parte gli scherzi, la scorsa settimana Gilles Rocca si era scagliato contro una delle nuove naufraghe abbaiando e ringhiando mentre lei stava parlando. Nella puntata di ieri lunedì 26 aprile invece è stato il turno di Manuela Ferrera. Mentre Rosaria Cannavò si stava lamentando della sua poca collaborazione e forza di volontà, l’ex meteorina del Tg4 nonché ex fidanzata di Gonzalo Higuain ha cominciato ad ululare.

A quel punto Ilary Blasi sconcertata: “Oh Dio, ma fa come Gilles?” e i naufraghi sono scoppiati a ridere. Lo stesso Gilles non è riuscito a trattenersi, mostrando il lato ironico e leggero che inizialmente aveva conquistato i telespettatori. Peccato che poco dopo sia stato il protagonista di un siparietto che ha lasciato senza parole i fan del programma e la stessa conduttrice che è “svenuta” in diretta.