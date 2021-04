Se gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2021 continuano a calare (dal 22% di share della prima puntata ormai non va oltre il 17%), i toni invece si alzano. Gilles Rocca in particolare sembra sempre più insofferente. Nella puntata andata in onda ieri 22 aprile, il naufrago non ha ben accolto i 4 nuovi concorrenti. Durante un confronto con Rosaria Cannavò, in particolare, Gilles ha cominciato ad abbaiare e ringhiare contro di lei, affermando: “Sono un pezzo di mer*a!“. Poi, pensando di risultare simpatico, ha fatto un altro scivolone: “Sono diventato una bambina, piango dalla mattina alla sera. Comprerò delle cose rosa quando uscirò da qua”.

Queste uscite hanno lasciato interdetta sia la conduttrice Ilary Blasi, che prima ha riso e poi lo ha ripreso (“Piano con le parole”) sia soprattutto il pubblico social. Numerosi i commenti pubblicati dai fan del reality show di Canale 5: “Gilles Rocca è un surrogato di arroganza, permalosità, aggressività repressa e pesantezza. Questi versi mentre qualcuno parla li vai a fare a casa tua“, ha scritto un utente. “Gilles Rocca pare quel bulletto liceale che ti prendeva di mira e tu più gli dicevi di smetterla e lui più continuava”, ha commentato qualcun altro. Cosa gli sta succedendo? Saranno gli effetti della fame?