Distrutta da un incendio la villa di lusso del proprietario di Pornhub. È accaduto a Montreal lunedì 26 aprile durante la notte. La proprietà, per un valore stimato di 19,5 milioni di dollari, è andata in fiamme in maniera molto rapida in più punti della struttura tanto che sono suonati tre allarmi in brevissimo tempo e nemmeno 80 pompieri sono riusciti a sventare la distruzione della villa.

Il rogo probabilmente di origine dolosa si è sviluppato tre giorni dopo rispetto a quando il suo proprietario Feras Antoon, co-proprietario e CEO di Mindgeek, la società che gestisce Pornhub e Youporn – ne aveva annunciato la vendita. L’incendio è durato diverse ore e sono andate a fuoco una decina di camere da letto, sette bagni, l’enorme garage e tutta la parte del giardino all’aperto con piscina. Ora, come si vede dalle foto dei quotidiani web canadesi, del villone di Antoon non è rimasto che qualche rovina fumante. Nessuno era in casa in quel momento e l’incendio non ha attecchito nelle abitazioni vicine.