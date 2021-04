Un’altra lite accende l’Isola dei Famosi 2021, ma questa volta i protagonisti sono la conduttrice Ilary Blasi e uno dei naufraghi più agguerriti: Gilles Rocca. Quest’ultimo, prima ha rifiutato di partecipare alla prova ricompensa con in palio un piatto di amatriciana (“Non posso, non ce la faccio mentalmente“) poi ha sbottato contro la conduttrice. Lei infatti aveva affermato: “Senti, te lo devo dire: dovevi fare una prova, un bacio in apnea non è che dovevi scalà una montagna o.. va bene tutto ma non capisco a quale stabilità mentale tu ti stia riferendo. Non ha senso, mi dispiace”.

Lui furioso: “Fidatevi che 150g di pasta strozzati così.. hanno vomitato tutti, in tutte le prove ricompensa, sono andati tutti quanti al bagno. Vomitano tutti! Non dite solo quello che vi pare“. “Sì, va bene”, ha commentato indispettita la conduttrice cambiando immediatamente argomento.