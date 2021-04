Kate Middleton ha indossato una giacca e un paio di stivali per andare a visitare una fattoria insieme al principe William. Fin qui, niente che possa diventare titolo di un tabloid. Ma Daily Mail, Sun e tutti gli altri magazine britannici hanno subito fatto notare che si tratta di due capi di abbigliamento che la duchessa possiede da 17 anni. William e Kate hanno passato molto tempo, durante il lockdown, nella loro casa nel Norfolk e hanno visitato la Manor Farm, a Darlington oggi 27 aprile. E i tabloid hanno fatto la radiografia al look di Kate: giacca del brand Seeland da 190 sterline, felpa del marchio sostenibile Brora da 195 sterline e stivali che possedeva ben prima di far parte della royal family. Secondo il Daily Mail la visita alla fattoria, dove il principe e la duchessa hanno giocato con i loro tre figli, sarebbe stata un modo per distrarsi dalle parole di Meghan Markle. Una fonte ha dichiarato a Dan Wooton, del Mail, che William è molto arrabbiato per le parole dette dalla cognata a proposito di sua moglie: “Nonostante il carattere forte che mostra, è una donna molto sensibile che ama stare dietro le quinte per supportare la famiglia”.