È morto il padre di Gabriel Garko, l’attore ha comunicato la triste notizia con un toccante post d’addio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ciao papà, fai buon viaggio”, a corredo alcune fotografie che ritraggono l’uomo da giovane, scatti che mostrando una somiglianza incredibile tra padre e figlio. Altre immagini in compagnia di sua moglie e di Gabriel. Claudio Oliviero, questo il suo nome, era un pasticciere e da molto tempo lottava contro una malattia.

“Mio papà non sta bene”, aveva dichiarato l’attore pochi giorni fa al settimanale Chi, intervista in cui lamentava la gogna mediatica dopo il suo coming out, il caso Ares e le recenti intercettazioni dopo l’arresto di Ana Bettz. Nessun dettaglio è stato aggiunto sulla natura dei problemi di salute che avevano colpito da tempo il signor Oliviero.

“Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto. Ma i miei genitori sono un po’ strani sotto questo punto di vista, perché per il lavoro che faccio a mia madre non è che sia sempre mai piaciuto tanto, però non le piaceva perché pensava che non ce la facessi, poi quando ce l’ho fatta hanno comunque continuato a trattare come figlio non come persona famosa”, aveva dichiarato in un’intervista a Verissimo, quando a Silvia Toffanin aveva raccontato la reazione della sua famiglia dopo il coming out al Grande Fratello Vip.

Il post di Garko ha subito scatenato una grande ondata di affetto con numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza. “Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”, ha scritto la sua amica del cuore Eva Grimaldi. “Un abbraccio fortissimo. Mi dispiace tanto ! Ti voglio bene”, ha aggiunto Adua Del Vesco, “Ti stringo forte amico mio”, il commento dell’attrice Asia Argento.