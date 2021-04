Dopo Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Beppe Braida si è ritirato dal gioco anche Paul Gascoigne. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri giovedì 22 aprile, Ilary Blasi ha annunciato che le condizioni fisiche di Paul Gascoigne non gli hanno permesso di continuare il gioco. “Purtroppo il bollettino medico non è buono, le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace moltissimo, sei stato sicuramente lo spirito più acceso di questa edizione”, ha detto la conduttrice.

Poi ha rivelato: “Mi hanno detto che da ‘gazza’ (questo il suo soprannome quando era un giocatore di calcio affermato, ndr) sei diventato gazza ladra, mandiamo il filmato”. Scorrono le immagini ad infrarossi di Paul che, trovandosi in hotel per accertamenti dopo l‘incidente di qualche settimana fa, va nella reception per “rubare” qualcosa. “Sì, ho rubato“, ha replicato ridendo lui e Ilary Blasi gli ha risposto: “Ma cosa? Biscotti? Sigarette? e lui: “Sì, biscotti… sigarette forse. Avevo fame”. La conduttrice ha concluso: “Paul grazie di tutto, davvero. Buon rientro in Italia, purtroppo non sei più in gioco. Ti aspettiamo qui”.