A distanza di una settimana dall’incidente che ha costretto Elisa Isoardi a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2021, Dagospia lancia la bomba: “Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”.

Infatti, stando a quanto riportato dallo stesso sito di Roberto D’Agostino, la bella conduttrice piemontese “potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin-off di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata, mezza salvata”. Intanto l’ex naufraga, tornata da poco in Italia, si gode casa e su Instagram scrive: “Sono tornata, sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene”. Finita la quarantena obbligatoria post-Isola con tutta probabilità la rivedremo in studio.