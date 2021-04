Dopo l’addio a Striscia la Notizia, oggi Ficarra e Picone hanno svelato il nuovo progetto che li impegnerà a partire da lunedì 26 aprile. “Adesso è ufficiale: prossimamente saremo su NETFLIX con la nostra prima serie. Intanto ripassiamo il copione”, hanno scritto su Facebook i due comici. Sarà questo il motivo per il quale hanno deciso di lasciare – dopo 15 anni – il programma di Antonio Ricci?

Come riportato dall’Ansa, la serie originale italiana Netflix dal titolo Incastrati, è stata scritta dagli stessi Ficarra e Picone, che si occuperanno anche della regia oltre ad esserne ovviamente i protagonisti. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno su Netflix in 190 Paesi. Di genere comedy, essa è divisa in 6 episodi e, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici del duo siciliano, racconterà una vicenda criminosa in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la malavita. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, sono al momento confermati Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).