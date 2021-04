Iva Zanicchi, senza peli sulla lingua, in un’intervista a CasaChi ha detto: “I naufraghi non valgono una cippa“. Questo il suo commento sui protagonisti dell’edizione dell’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi e con opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (oltre alla stessa Iva).Gli ascolti sembrerebbero darle piuttosto ragione: dopo una partenza sprint (quasi 22% di share) l’Isola fatica e si ferma al 17%. Iva Zanicchi ha insistito poi sulle poche dinamiche tra i naufraghi: “Questi qui dell’Isola, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino“, ha commentato.

Chissà se la produzione del reality l’abbia ascoltata? É di poco fa infatti l’annuncio ufficiale di 4 nuovi naufraghi: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. La voce di Zingara però ha una cartuccia da sparare: “Ho sentito Cristiano Malgioglio, mi ha detto che vorrebbe andare sull’Isola. Io lo propongo. Vediamo..”.