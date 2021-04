“Vaccino Johnson&Johnson solo agli over 60? Ema ha detto che è per tutti, l’Italia lo colloca nella fascia anziana attualmente dove i benefici sono largamente superiore ai rischi e aumenterà la nostra capacità vaccinale”, così il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, intervenendo a Otto e mezzo su La7. Secondo Magrini nei prossimi due mesi “avremo 4-5 milioni di dosi” di questo vaccino e quindi “ci aspettiamo per giugno quelle 15 milioni di dosi al mese che renderanno possibile il mezzo milione di dosi al giorno come programmato dal commissario straordinario”. “500mila al giorno per fine aprile? – risponde infine – Capacità in crescita, ma i 15 milioni dipendono dal vaccino disponibile che non è completamente nelle nostre mani”.