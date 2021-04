Malnate è un Comune in provincia di Varese che si è organizzato per vaccinare a domicilio gli anziani. Lo scorso 20 marzo circa 170 persone hanno ricevuto la prima dose del siero anti-Covid grazie al grande sforzo dell’amministrazione e dei 10 medici di base, che hanno girato il territorio malnatese per inoculare i propri pazienti. Il 17 aprile hanno completato la vaccinazione. Tra i pazienti anche la signora Giuseppina Bernasconi di 89 anni, che invita tutti a vaccinarsi.